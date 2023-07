Beckham e la mano galeotta sulla spalla di Kim Kardashian | la reazione di Victoria scatena i fan | «Non sembra contenta»

Dopo i festeggiamenti con i compagni, Leo esulta anche con David, tra l'altro in modo particolare: la stella argentina, infatti, ha imitato con la suadestra il gesto tipico di Iron Man,...Se avete una buona, con l'eyeliner potete cambiare la forma dell'occhio. Per un risultato ... Vi ricordiamo anche il kajal di Victoria. Potete sfumare il tratto di eyeliner sulla palpebra, ...Il video in cui Davidcostruisce un alveare in giardino dopo il suo approdo su Instagram, ... Proprio in quel momento si sarebbero posate sulla suae: " che emozione ". Fonte function ...Kim Kardashian ha portato i figli a Miami per vedere dal vivo Lionel Messi. Il campione argentino gioca nella squadra di cui è presidente David Beckham, ...Leo Messi ha esordito come meglio non poteva con la maglia dell’Inter Miami: il campione argentino ha segnato su punizione il gol della ...