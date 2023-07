Beckham | «Allenare non mi è mai interessato | volevo una squadra mia»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Continua il giro di interviste che coinvolgonoe la sua “piccola” impresa che ha portato Leo Messi, dopo aver vinto il Mondiale con la sua nazionale, a giocare in Mls all’Inter Miami. Dopo il Mundo Deportivo, l’ex stella del Manchester United, oggi presidente delladi Miami, ha concesso un’intervista a The Athletic nel quale racconta alcuni retroscena: «Quando ho preso Messi, non avrei mai pensato di poter provare la stessa sensazione che provavo quando ero un giocatore. Quando Messi mi ha chiamato ho avuto la sensazione che avevo quando sono uscito dall’Old Trafford o da Wembley. Pensavo: “Abbiamo appena battuto tutta la concorrenza per ingaggiare il più grande calciatore del mondo”». L’idea di portare la Pulce negli States risale a molte tempo primo, quando ancora giocava nel Barça e i problemi del club blaugrana erano molto ...

