Beatrice di York e il marito Edoardo | fuga d’amore a Saint Tropez

Leggi su amica

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si sono sposati tre anni fa ma il loro amore non conosce crisi. Felici, innamorati e uniti più che mai,diedMapelli Mozzi sono stati paparazzati questa settimana a, nel sud della Francia, come due giovani fidanzatina al primo appuntamento. Le foto li ritraggono da soli, senza la piccola Sienna, sul molo della città francese in procinto di salire su una barca privata. Pare che i due abbiano cenato nell’esclusivo Le Club 55, rinomato locale della città ligure prediletto dai vip. Unaromantica, probabilmente, per celebrare l’anniversario di matrimonio e ricordare quel 17 luglio 2020 in cui i due si giurarono amore eterno di nascosto dal mondo. Lei ...