Bayern Monaco | Manè ai saluti | pronta la firma con l’Al-Nassr | 40 milioni di ingaggio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo un solo anno di permanenza al, Sadioè già pronto aiper andare a giocare con Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic al. Il senegalese, secondo la stampa tedesca, è a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita per una cifra pari a 37di euro, persino una plusvalenza per i bavaresi rispetto ai 32 pagati al Liverpool. L’attaccante senegalese, invece, guadagnerà la bellezza di 40a stagione. SportFace.

Allegri e Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itL'allenatore nerazzurro, dopo la cessione di André Onana al Manchester United, aspetta con ansia l'arrivo di Yann Sommer dal, per il quale ...Dal Paris Saint Germain al Manchester United, passando per Inter, Juventus e: sono ancora tanti i top club che per causa di forza maggiore sono alla ricerca di un nuovo bomber, per ...In ogni caso alhanno iniziato a sondare il terreno, dal momento che Yann Sommer, forte portiere svizzero, vuole l'Inter per una maglia da titolare. In Germania uno dei nomi vagliato è ...

Bayern Monaco, la maglia away unisce i tifosi di tutto il mondo ItaSportPress

Sadio Mané si avvicina passo dopo passo verso l'Arabia Saudita. L'attaccante senegalese è attualmente occupato nella tournée asiatica con il Bayern Monaco, che domenica farà tappa a Singapore dopo le ...Si chiude il colpo Harry Kane, con un annuncio chiaro fatto dal presidente del club, in merito al futuro del centravanti.