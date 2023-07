Basket | Varese Tom Bialaszewski è il nuovo capo allenatore

"Io e la mia famiglia siamo entusiasti di tornare in Italia e sposare il progetto di Pallacanestro. Non vediamo l'ora di conoscere gli appassionati tifosi biancorossi", ha detto il nuovo ...Agli appassionati tifosi del Napolidico che sono onorato di giocare per voi in questa ... Il nome più insistente è quello di Tariq Owens, lo scorso anno a, giocatore atletico che potrebbe ...2023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoli Il Napoliinserisce un altro tassello nel suo mosaico. Dopo l'annuncio dell'arrivo dell'ala grande ... reduce da una buonissima stagione a...

Basket, Varese rinuncia a Buford La Prealpina

La Pallacanestro Varese ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: Tomas Bialaszewski. "Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’accordo raggiunto con Tom Bialaszewski, tecnico statunitense che ...Pallacanestro Varese annuncia l’accordo raggiunto con Tom Bialaszewski che ricoprirà il ruolo di head coach dei biancorossi ...