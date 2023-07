Bari | Menez | “Non dimenticherò mai il gol col Milan contro il Parma”

... Atalanta, pres.) Cessioni Franzolini (c, Feralpisalò, def.) Marsura (a, svincolato, f.c.) Guarna (p, svincolato, f.c.) Leali (p, Genoa, f.c.) Collocolo (c, Cremonese, def.)Acquisti(a, ...Estratto da www.itasportpress.it jeremyJeremyresta in Serie B ed è pronto a fare magie con la maglia del. […]ha raccontato quindi le prime impressioni dal suo arrivo nel club dal ritiro di Roccaraso ma ha anche ripercorso alcune ...Jeremyresta in Serie B ed è pronto a fare magie con la maglia del. Dopo l'approdo ufficiali con i galletti, ecco anche l'intervista ai canali ufficiali del club con tanto di retrocena relativo ...

Menez: “Bari piazza giusta per me. Ecco come è nata la trattativa” ItaSportPress

Due nuovi under per il Brindisi: il centrocampista Paolo De Angelis e il difensore Alessandro Cavacchioli hanno firmato un contratto di un anno con il club biancazzurro. Entrambi classe 2005, ...Jeremy Menez, nuovo attaccante del Bari, torna ai microfoni di RadioBari sulla trattativa che lo ha condotto nel capoluogo pugliese: "Ero a casa e Terranova mi ha chiamato per dirmi che ...