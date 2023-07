Barcellona | Ter Stegen | “Inter arrivata in finale con fortuna”

'L' Inter Ha dimostrato che con un po' di fortuna si può arrivare in finale di Champions League '. Firmato:Stegen . Il portiere del, a sorpresa, lo ha detto in un'intervista con i colleghi di Marca , lanciando di fatto una stilettata nei confronti della squadra di Simone Inzaghi , che non è ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Inter Il portiere tedesco del, AndréStegen, è pronto per affrontare una nuova stagione con ambizioni elevate. In un'intervista a Marca , il talentuoso estremo difensore ha parlato apertamente della situazione del ...... Marc - AndreStegen, Ronald Araujo e Frenkie de Jong. "Non mi aspettavo di essere il capitano, ad essere onesto. Non è il mio obiettivo essere, dopo un anno qui, il capitano del. Non ...

In casa Barcellona ancora non passa il rammarico, lo sa bene Ter Stegen. Dall'ultima Champions League, in molti sapranno che non c'è grande simpatia nei ...