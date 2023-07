Barcellona | Laporta e il retroscena su Messi | 'Era molto vicino a tornare'

"È una strana sensazione". Non fa giri di parole Joan, presidente del, quando nel corso dell'intervista a ESPN gli si domanda dell'effetto che gli faccia vedere Lionel Messi giocare all'Inter Miami . "Identifichiamo Messi con il ..., presidente delha puntato forte su di lui ed ha avuto ragione, ma l'investimento è stato pesante e se il presidente non vuole rischiare di ripiombare nel baratro finanziario in ...Barça Studios in vendita, la mossa diIntanto ilstarebbe, come riportato da El Confidencial , cedendo parte dei Barça Studios. Circa un terzo del 49% acquistato solo lo scorso ...

Barcellona, Laporta: "Salvato il club dalla bancarotta" Corriere dello Sport

"È una strana sensazione". Non fa giri di parole Joan Laporta, presidente del Barcellona, quando nel corso dell'intervista a ESPN gli si domanda dell'effetto che gli faccia vedere Lionel Messi giocare ...Come per le scorse stagioni la società di Joan Laporta ha bisogno di risorse fresche in entrata, visto che liberare il pesantissimo monte ingaggi, cosa fatta con gli addii di Umtiti, Busquets e Jordi ...