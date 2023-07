Barbie | rissa al cinema tra madri | spintoni e schiaffi mentre scorrono i titoli di coda – VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Scatta lain una sala che proietta il film di. Succede in Brasile, dove una spettatrice viene spintadidella pellicola. Le “contendenti” sono duee il litigio sarebbe scaturito dalle lamentele della donna spinta che, a metà proiezione, aveva segnalato la presenza di una minore di 12 anni malgrado il film fosse rivolto a un pubblico più grande. Stando ad alcune testimonianze, la stessa avrebbe chiesto anche l’intervento della sicurezza perché madre e figlia stavano disturbando gli altri spettatori parlando ad alta voce durante il film. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

