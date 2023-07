Barbie | dopo il grande successo | Mattel loda lo script di Polly Pocket con Lily Collins

(Di venerdì 28 luglio 2023)ildi, lalodi Lena Dunham che vede come protagonistaildiun'altra bambola dellabucherà ilschermo. Tempo fa Lena Dunham aveva scritto loper il live-action di, con protagonistanel ruolo della famosa bambola in miniatura. La regista dovrebbe dirigere il film prossimamente. Nel frattempo, la produttrice esecutiva diFilms, Robbie Brenner in un'intervista a Variety ha espresso il suo entusiasmo riguardo la sceneggiatura definendola ...

Questo articolo è apparso su Forbes.com Mattel rilascerà almeno altri 14 film legati a diverse proprietà di giocattoliil lancio di, che ha appena raggiunto i 200 milioni di dollari al botteghino statunitense. Ma oltre al film Polly Pocket diretto da Lena Dunham, e Barney prodotto da Daniel Kaluuya, ...il successo diun'altra bambola della Mattel bucherà il grande schermo. Tempo fa Lena Dunham aveva scritto lo script per il live - action di Polly Pocket , con protagonista Lily Collins ...... cioè la lentezza con cui venivano oscurate le pagine e bloccato il segnale, a volteore o ... la sua storia Arriva il film di: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'...

Mattel: dopo Barbie ci saranno nuovi film in arrivo al cinema Forbes Italia

Giorgia Soleri si presenta alla prima di Barbie con un look davvero insolito per lei, nessuno si sarebbe mai immaginato di vederla vestita in questo modo: pioggia di critiche sull’ex di Damiano.La Sirenetta Halle Bailey dà sfoggio del suo talento canoro, esibendosi sulle note di What Was I Made For del film Barbie ...