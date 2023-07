Bancarotta fraudolenta | 14 persone indagate nel Napoletano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno accumulato debiti erariali e commerciali per complessivi 1,8 milioni di euro attraverso società intestate a prestanome che poi hanno svuotato utilizzando false fatturazioni: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Frattamaggiore che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno sequestrato 260mila euro, 7 immobili, 33 macchinari e quote di partecipazione riconducibili a tre società calzaturiere di Grumo Nevano (Napoli). Complessivamente sono 14 le, ritenute dagli inquirenti responsabili di, emissione e utilizzo di false fatturazioni per oltre 250mila euro, auto-riciclaggio di risorse finanziarie. I finanzieri hanno eseguito anche delle perquisizioni nelle sedi delle società e nelle abitazioni degli indagati. Le indagini sono scattate nel ...

Estratto dell'articolo di Gianluca Paolucci per 'la Verità' canio mazzaro daniela santanche C'è un'altra inchiesta che riguarda le società di Daniela Santanchè. La Procura di Bergamo sta infatti ...Nuova grana per le società di Santanchè: indagato perl'ex compano Canio Mazzaro Neanche il tempo di esultare per la vittoria alla mozione di sfiducia in Senato che emerge un nuovo caso per la ministra. Canio Mazzaro, ex compagno ...Canio Mazzaro, ex compagno di Daniela Santanchè , è indagato per. La procura di Bergamo ha un'inchiesta aperta su Perugia Renewables, società dichiarata fallita e che faceva parte del gruppo Bioera. L'azienda era stata costituita nel 2012, ...

Lì Andrey Smyshlyaev - figlio del potente governatore della regione di Ufa, ricchissima di industrie e crocevia di importanti commerci - aveva trascorso una parte degli arresti domiciliari, assistito ...Inchiesta aperta su una società a Bergamo in bancarotta e parte del gruppo Bioera, a cui faceva capo Daniela Santanché ...