Lad'ha affidato a Ben Bernanke, economista statunitense ex presidente della Federal Reserve, una procedura di revisione dei processi di elaborazione delle previsioni economiche ...La fondazione dellad', per il poeta, rappresentava la costruzione di un sistema che crea denaro dal nulla. E, nei suoi scritti, ne malediceva l'invenzione. Il 27 luglio 1694 nasceva a Londra The Old ...... finisce la Battaglia di Killiecrankie 1694 " Uno Statuto Reale viene concesso allad'1778 " Guerra d'indipendenza americana: Prima battaglia di Ouessant " scontro tra la flotta ...

Banca d'Inghilterra recluta Bernanke (ex Fed) per rivedere previsioni Agenzia askanews

Roma, 28 lug. (askanews) - La Banca d'Inghilterra ha affidato a Ben Bernanke, economista statunitense ex presidente della Federal Reserve, una procedura di ...Trovato un accordo tra il gruppo svizzero, che da giugno è entrato a far parte di Ubs e la Federal Reserve americana ...