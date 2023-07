Bambino si siede da solo a pescare quando prende un pesce che lo fa urlare

(Di venerdì 28 luglio 2023) Janna Clinton si stava godendo un fine settimana di luglio sulla veranda sul retro, guardando suo figlio di 11 anninello stagno dietro la loro casa in Oklahoma.Charlie ha iniziato achiamandola, è saltata dal suo posto ed è corsa da suo figlio, che è rimasto scioccato dalla creatura che penzolava dall’estremità della sua lenza. per saperne di più sull’esotico pacu catturato da Charlie! Lo stagno del quartiere dietro la casa dei Clinton è un divertente punto di cattura e rilascio per spigole e pesci gatto. Ma nel fine settimana del 14 luglio, usandoun pezzo di pane come esca, Charlie ha pescato una creatura dall’aspetto strano e ha chiamato sua madre, Janna, per chiedere aiuto. LEGGI DI PIÙ: “Mostro” di fiume con enormi “artigli da orso” terrorizza madre e figlia “Stava ...

