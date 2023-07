Balogun o Morata? L’Inter non vuole sbagliare! Le valutazioni – Sky

(Di venerdì 28 luglio 2023)continua le sue, alla ricerca del profilo migliore per l’attacco.sono i nomi individuati, ma ancora poche certezze. PRO E CONTRO – I nomi sul taccuino della dirigenza delper il nuovo assetto offensivo ci sono. Non mancano anche le, numerose e precise, per individuare il profilo migliore. Sembrano non esserci ancora, però, trattative concrete. Folarine Alvarosono i due attaccanti a cuiè maggiormente interessata. Entrambi hanno a sfavore il prezzo, particolarmente alto soprattutto per il giovane dell’Arsenal. Nella lista dei pro il classe 2001 ha l’età, che potrebbe farlo diventare un investimento a lungo termine. Dall’altra parte, invece, ...

si raffredda L'attaccante dell'Arsenalresta il primo nome sulla lista dell'Inter dopo aver chiuso la pista Lukaku. Per il 21enne americano (con cittadinanza inglese) i nerazzurri ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marotta starebbe valutando due profili:, più esperto e pronto, oppure, un giovane di ...Beto (LaPresse) " Calciomercato.itSamardzic è un nome che piace da tempo, mentre per l'attacco il favorito resta. Le pretese dell'Arsenal sono però alte. Piace anche, ma pure in questa ...

Inter, una volta chiuso Sommer si riapre il dossier attaccante ... L'Interista

I nerazzurri, dopo aver di fatto chiuso la questione portiere, sono ora pronti a colmare le altre lacune della rosa ...Ha parlato di Morata anche Stefano Guercini, agente FIFA ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Per Guercini, Inzaghi dovrebbe essere ...