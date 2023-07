Balogun | l’Inter vuole investire | il giocatore può aiutare? ? Sky

(Di venerdì 28 luglio 2023)è ilsu cuiper il proprio reparto offensivo: la volontà dell’attaccante adesso può? La situazione attuale. INVESTIMENTO ? Folarininvestimento per il futuro. L’assist, al, lo fornisce l’attaccante stesso secondo Sky Sport visto che non viene convocato dall’Arsenal e continua ad allenarsi a parte. Non è neppure stato messo nella lista dei convocati dal club inglese contro il Barcellona. L’attaccanteavere spazio eè in prima fila. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

per il dopo Lukaku ha messo gli occhi su(giovane punta dell'Arsenal reduce da un'ottima stagione in Francia) e Morata (desideroso di tornare in Italia) mentre un po' più staccati ci ...'amichevole pareggiata 1 - 1 in Giappone con'Al - Nassr di ...e Cristiano Ronaldo non può dare giudizi definitivi sull', ma ...in grado di partire anche dall'esterno all'occorrenza come......regalo per Simone Inzaghi prima dell'inizio della stagioneL'...lista dei desideri di Marotta e Ausilio rimane sempre. La ... La dirigenza interista proverà a intensificare i discorsi con'...