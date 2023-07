Baldanzi Empoli | l’agente allo scoperto! L’annuncio sul suo futuro

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023)del giovane trequartista escescoperto sul suo possibile: le dichiarazioni Intervistato da Calciomercato.it, Il procuratore Federico Pastorello si è espresso così suldel suo assistito, Tommaso, attualmente in forza all’– «È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale. Lui asta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo».