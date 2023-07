“Baciare Scarlett Johansson fu orribile | sapeva di cipolla” | la rivelazione di Matt Damon

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023)? “A dire poco”. Lo dicee visto che lo ha fatto davvero si potrebbe essere portati a credergli. Ma c’è un motivo ben preciso che spiega come mai l’attore non sia rimasto ammaliato dal tocco delle labbra dell’attrice: “Il suo alitodi”. L’imbarazzante aneddoto, che risale al 2011, è stato raccontato nei giorni scorsi dallo stesso attore durante il gioco LadBible con Emily Blunt.”Andammo a pranzo e sia io che lei pensammo che fosse finita. Lei mangiò un panino con le cipolle per pranzo e poi entrò e Cameron Crowe che aveva impostato una ripresa ravvicinata del bacio e lei disse ‘Oh m**a! Ho letteralmente appena mangiato un panino con le cipolle‘. È stato un inferno, riesci ad immaginare quanto ...