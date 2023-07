Baby alcol

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 luglio 2023) Hanno meno di 16 anni e l’abitudine di trangugiare birra, vino, soprattutto cocktail vari. Succede in tutta Italia, nelle città così come nei paesi. E le chiamate al 118 quando stanno male sono ormai quotidiane. Le ragioni? Per non sentirsi soli, per evitare di pensare. «Di questi shottini ieri me ne sono fatti dieci. Si chiama il casertano, provalo». Ci dice così Vincenzo mentre tira giù l’ennesimo bicchierino di superico. Non ci sarebbe nulla da notare, non fosse che Vincenzo di anni ne ha 15. Siamo a Napoli, centro storico, a due passi da Piazza Bellini. Lo scenario non cambia spostandoci: basta addentrarsi per vie e vicoli per rendersi conto di quanto birre eici abbiano prezzi bassissimi: spritz a due euro, shot a uno, cocktail massimo a quattro. In piazza San Giovanni Maggiore - dove arriviamo accompagnati da Vincenzo - un gruppo di ...