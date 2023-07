Azzurro storie di mare | terza stagione al via il 30 luglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al via da domenica 30ladi"..di", il format ideato e condotto da Beppe Convertini , in collaborazione con il CNR, prodotto dalla Zeus Group e con la regia di ...

Al via da domenica 30 luglio la terza stagione di"..di mare", il format ideato e condotto da Beppe Convertini , in collaborazione con il CNR, prodotto dalla Zeus Group e con la regia di Daniele Carminati. Reduce da una media del 20% di ..."Così dopo vari commenti diInstagram", ha aggiunto Corona, tra "chat Whatsapp e messaggi ... quel principe.come vi abbiamo detto non esiste" ...... il chiostro di Palazzo San Francesco a Ostuni sarà " come dire - "d', alle croci ..., segreti e misfatti di una capitale leggendaria (2014). Vincitore di numerosi premi di giornalismo ...

Al via la terza stagione di “Azzurro... Storie di mare" NapoliToday

Roma, 28 lug. (askanews) - Al via da domenica 30 luglio la terza stagione di "Azzurro..Storie di mare", il format ideato e condotto da ...Da domenica 30 luglio, il programma condotto da Beppe Convertini torna in onda su Rai1 alle 9.40 con sette nuove puntate settimanali che racconteranno le bellezze e le eccellenze della costa italiana ...