«Avremmo voluto fare prima i figli | ma non è così semplice come ti raccontano | ci stiamo provando»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 luglio 2023) I fiori d’arancio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arriveranno presto. I due fanno coppia fissa da anni e invera convoleranno a nozze. Un sogno che si avvera per la sorella di Belen e il compagno. Ma, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, i futuri sposi rivelano il loro vero sogno: allargare la famiglia. ha rivelato l’ex ciclista. Belen Rodriguez, la festa per la sorella Cecilia è a ritmo di musica X ...