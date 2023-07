Avellino Summer Fest | spazio alla comicità | ecco gli appuntamenti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo musica per l’2023. Il ricco cartellone dell’estate avellinese faanchecomincità.gliper il capoluogo: I Ditelo Voi il 30 Luglio a C.da Bagnoli; Simone Schettino il 6 Agosto a Picarelli; Biagio Izzo il 24 Agosto a Bellizzi Irpino e Ciro Giustiniani, Pasquale Palma il 9 Settembre a Rione Mazzini. Tananai, Achille Lauro e Gaia. Il comune di“cala il tris” per il Ferragosto L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Festival.'. Dichiara il sindaco Gianluca Festa. Lungo: grande orgoglio una estate così 'È con grande orgoglio che ho il piacere di annunciare un evento che promette di essere uno .... 'Con i ragazzi di Nuova Generazione e Rosa Chemical abbiamo dato il via all'Festival 2023. Quest'anno abbiamo voluto portarenella contemporaneità, rinnovando la selezione musicale, facendo popolare le strade della nostra città da persone di tutte le .... 'Una piazza Libertà strabordante di persone ha festeggiato con noi l'anteprima dell'Festival e l'esaltante esibizione di Rosa Chemical ', lo ha scritto subito dopo il concerto, il sindaco di, Gianluca Festa . L'istrionico artista però si è fatto attendere dai ...Caserta. Dal 5 al 21 luglio nella città capoluogo si è tenuto uno dei più bei festival nato dai beni comuni, e ad essi dedicati, che il territorio “oltre i binari”, ricordi da tempo: musica, animazion ...Nel nome spesso c'è un destino o un proposito. Quel "Festival" nella versione 2023 in luogo del vecchio "Fest", in realtà non nasconde una necessità ...