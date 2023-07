Autostrade | traffico in tempo reale Il calendario dei giorni da bollino rosso e nero

(Di venerdì 28 luglio 2023) Esodo estivo 2023, ecco tutte le giornate più critiche per mettersi in viaggio sulla rete autostradale

Esodo estivo 2023, ecco tutte le giornate più critiche per mettersi in viaggio sulla rete autostradaleIlpotrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici : la A2 "Autostrada ... Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le...Movimenti più lenti e automatici: su strade con un alto volume di, il sonno può rendere i ... ma può comparire anche nei tragitti più brevi, specialmente se si percorrono, dove la ...Weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane verso le principali località balneari e di villeggiatura. Possibili problemi nella circolazione già da oggi pomeriggio ...ANCONA- Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del ...