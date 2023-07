Autogrill e aeroporti non più sicuri | è allarme furti Ecco come agiscono i malintenzionati e chi colpiscono

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non si può mai stare tranquilli, soprattutto in vacanza. Partire per le ferie può essere davvero stressante, non solo perché non si è mai davverodi aver preso tutto, ma anche perché, se non facciamo attenzione, potremmo essere vittima di. E tra i luoghi dove si corre più il rischio di essere derubati c’è una delle mete più comuni per chi viaggia: gli. Segui su affaritaliani.it