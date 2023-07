Aurora Ramazzotti | lo stesso trattamento di mamma Michelle | quanto costa?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) In quest’ultima settimanaha deciso di volare in Sardegna, concedendosi così dei giorni di relax. Al suo fianco, oltre al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare, ci sono anche la famiglia e i suoi amici più cari, Tommaso Zorzi e Sara Daniele. In questi giorni di relax, lasi sta cimentando L'articolo