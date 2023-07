Atp Washington 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il, le, gli, latv edell’Atp 50o di, torneo che si svolge dal 31 luglio al 6 agosto. A guidare il seeding è lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal connazionale Frances Tiafoe e dal canadese Felix Auger-Aliassime. Al via tanti altri nomi di spessore come Dimitrov, Hurkacz, Korda e Murray. Le quattro wild card sono state riservate a Shelton, Nishikori, Anderson e Monfils. Non sono infine presenti tennisti italiani. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà fruibile anche una live. Questa sarà disponibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se ...

Perché è notizia di poche ore fa, quella della rinuncia del tennista australiano - che nel frattempo ha esibito un nuovo imponente tatuaggio a tema Pokemon - all'500 dial via la ...... comprese le tappe a Indian Wells in California, a Miami in Florida, in Canada, e a, D. C. Tutti questi siti ospitano anche tornei WTA femminili. Ogni torneolo utilizzerà a partire ...Quella di oggi contro Fritz sarà il suo primo quarto di finale a livello di tour dall'agosto 2021, quando è arrivato ai quarti dell'500 di, D. C. ' È sempre difficile tornare da un ...Campione nel 2022, con i 500 punti che gli verranno sottratti, per Nick Kyrgios diviene sempre più concreto il rischio di uscita dalla Top 100 ...Un ritorno in grande stile quello dell’ex numero 4 del mondo, Kei Nishikori, che sta giocando ad alto livello nel suo primo torneo ATP Tour dopo 21 mesi. Nella giornata di ieri il 33enne ha sconfitto ...