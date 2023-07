ATP Umago 2023 | Matteo Arnaldi alla prima semifinale in carriera! Battuto Lehecka in tre set

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Signori, se c’era bisogno di un’altra conferma, è arrivata: ormaiè un giocatore su cui l’Italia può contare. Il numero 76 al mondo raggiunge lain carriera a livello ATP sulla terra dibattendo Jiricon il punteggio di 3-6 6-2 6-4 in poco più di due ore di gioco. Con il pubblico tutto dsua parte, con una buona parte battente bandiera tricolore, l’azzurro attende uno tra Alexei Popyrin ed il giovane talentino casalingo Dino Prizmic, e intanto mette nel mirino la top 60 in classifica. Come iniziare nella maniera peggiore il tuo primo quarto di finale a livello ATP? Subendo immediatamente il break che portaa condurre la frazione. Il ceco concede le briciole nei suoi turni di battuta, solo tre ...