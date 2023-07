ATP Umago 2023 | Arnaldi e Sonego | che sfide in arrivo con Popyrin e Wawrinka

(Di venerdì 28 luglio 2023) Quello di oggi, si può dire senza alcuna ombra di dubbio, è stato il giorno degli italiani a. Il torneo croato, da quando esiste, ha un occhio di riguardo per i giocatori azzurri: dal 1990, infatti, in 17 anni almeno un nostro tennista ha raggiunto le semifinali. In questo caso sono due, Matteoe Lorenzo: il massimo è stato di tre nel 2022 (Sinner, Agamenone e Zeppieri), mentre sempre due sono stati nel 2017 (Lorenzi e Giannessi), 2013 (Fognini e Seppi), 2010 (Starace e Seppi). E avranno avversari di ottima caratura. ATP, Lorenzosconfigge in rimonta Munar e vola in semifinale Per, è anche difficile dover presentare il nome di Stan, tre volte vincitore Slam e che proprio qui raccolse il primo ...

Lorenzo Sonego vola in semifinale al ' Plava Laguna Croatia Open ',250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia . Il 28enne torinese, secondo favorito del seeding, dopo aver vinto il derby azzurro ...Dopo Matteo Arnaldi anche Lorenzo Sonego si qualifica per le semifinali dell'250 di. Il piemontese vince in rimonta battendo lo spagnolo Jaume Munar per 3 - 6 6 - 1 6 - 2 in 2 ore e 5 minuti. E' un primo set con un solo giocatore in campo. Lo spagnolo fa tutto ...La Croazia si colora di azzurro: Matteo Arnaldi è in semifinale nell'250 digrazie alla bella rimonta sulla testa di serie numero 1, Jiri Lehecka. 3 - 6, 6 - 2, 6 - 4 in due ore e cinque minuti di gioco il punteggio a favore del ligure, per la prima volta tra ...

ATP Umago, Arnaldi e Sonego in semifinale Sky Sport

Il vodese comincia male la sfida con lo spagnolo Carballes Baeña, tuttavia riesce a riemergere e poi non sbaglia più un colpo. Ora se la vedrà con Sonego ...Si ferma ai quarti il percorso di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Amburgo, battuto per la sesta volta in otto incroci totali dal serbo Laslo Djere, col punteggio di 7-5, 6-3. (ANSA) ...