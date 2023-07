Atp Atlanta 2023 | programma | orari e ordine di gioco quarti venerdì 28 luglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilcon glie l’didel torneo Atp diper quanto riguarda idi finale che si disputeranno28. Sei ore di fusoo con l’Italia e così si parte alle 18 nostrane sul centrale, in campo invece alle 21 il secondo incontro, alle 01 di notte il terzo e a seguire il quarto e ultimo. Di seguito allora ecco lazione completa sul cemento statunitense. STADIUM COURT ore 18 Koepfer vs Cressy o Wolff non prima delle ore 21 Fritz o Wu vs Nishikori o Shang non prima delle ore 01 (5) Eubanks vs Vukic a seguire (7) Humbert vs (2) De Minaur SportFace.