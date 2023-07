Atletica | Valentina Trapletti domina la 10 km di marcia ai Campionati Italiani e si lancia verso i Mondiali

(Di venerdì 28 luglio 2023) A Molfetta (in provincia di Bari) si sono aperti iAssoluti 2023 dileggera. A fare alzare il sipario sulla massima rassegna nazionale è stata la 10 km difemminile.ha confermato il pronostico della vigilia e ha conquistato il tricolore, tagliando il traguardo con l’eccellente tempo di 44:27, ad appena due secondi dal personale siglato lo scorso anno in occasione del trionfo di Rieti. L’azzurra, lo scorso anno ottava aidi Eugene, ha dato dimostrazione di un ottimo stato di forma in vista deidi Budapest, dove sulla 20 km potrebbe essere un’outsider di lusso per un buon piazzamento. La 38enne è rimasta insieme a Eleonora Giorgi nei primi quattro chilometri e poi ha operato un ...

Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023 dileggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare di venerdì 28 luglio. Prima ......Tra i protagonisti al via spiccano i campioni in carica di Rieti 2022,Trapletti (... Bergamo 1959 Oriocenter) e Lidia Barcella (Bracco), quarta e sesta agli Europei di Monaco di ...... Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, la finalista mondiale U20 dei 400hs Ludovica Cavo, e infine i primatisti italiani U20 indoor Edoardo Stronati (alto), Simone Bertelli (asta),Vaccari (...

In corso le 10 km di marcia che aprono gli Assoluti di Molfetta.Dodici gli atleti convocati (6 uomini e 6 donne) per vestire la maglia azzurra al Trofeo delle Nazioni in occasione del Challenge Stellina del prossimo 27 agosto. Ci saranno anche i piemontesi Somà, ...