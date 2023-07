Atletica | perché Gianmarco Tamberi salta i Campioni Italiani? Quando torna in gara e il ranking verso i Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023)non parteciperà ai CampionatiAssoluti 2023 dileggera, che andranno in scena a Molfetta (in provincia di Bari) nel weekend del 28-30 luglio. Il Campione Olimpico di salto in alto ha deciso di non prendere parte alla rassegna tricolore, come aveva spiegato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Mi dispiace naturalmente, ma non posso permettermi unaa ritmi extra large“. Il livello della maggior parte degli avversari non è infatti dei migliori e dunque si entrerà in pedana a misure molto basse, prolungando in maniera importante della durata dell’evento. Uno schema che non può conciliarsi con le attuali esigenze del fuoriclasse marchigiano, che si sta preparando per i, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 ...