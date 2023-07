Atletica | Francesco Fortunato vince la 10 km di marcia ai Campionati Italiani | 4° personale e testa ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha vinto la 10 km aiAssoluti 2023 dileggera, incominciati oggi a Molfetta (in provincia di Bari). Il pugliese ha trionfato a una trentina di chilometri da casa (è nato Andria), di fronte a un pubblico numeroso accorso per sostenere il proprio beniamino. Il 28enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 39:50, ovvero il quarto crono della propria carriera, 54 secondi sopra al propriodi 38:56 siglato lo scorso 30 aprile a Madrid. Confermato il pronostico della vigilia, che lo vedeva chiaramente favorito dopo gli eccellenti risultati ottenuti in primavera. Si tratta dell’ennesima conferma della caratura internazionale raggiunta dall’allievo di Riccardo Pisani, che lo scorso 21 maggio aveva trionfato nella 20 km degli Europei a ...