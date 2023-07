Atletica | Ceccarelli e Tortu scaldano i Campionati Italiani Diaz | Fabbri | Weir | Fantini protagonisti Assenze di lusso

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Molfetta si prepara a ospitare iAssoluti 2023 dileggera, che andranno in scena nella località in provincia di Bari nel weekend del 28-30 luglio. L’appuntamento tricolore rappresenta un appuntamento importante di avvicinamento ai Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Vediamo nel dettaglio quali sono i big attesi e chi sono i grandi favoriti per la vittoria nelle varie specialità. MASCHILE Samuelesarà l’uomo di punta sui 100 metri: il Campione d’Europa dei 60 metri, capace di un doppio 10.13 sui 100 nelle ultime settimane, punterà a un nuovo risultato di spessore passando dal duello con Roberto Rigali, senza dimenticarsi di Eric Marek, Matteo Melluzzo e Junior Tardioli. Non vedremo ai blocchi di partenza Lorenzo Patta, fermato da un fastidio ...