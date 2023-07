Atalanta | vicina la fumata bianca | Palomino a Cagliari | Hien a Bergamo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023)pronta a concludere l’affarecon ilper poi compraredal Verona. La situazione di mercato L’effetto domino in casaper quanto concerne la difesa sta per cominciare, prontando un vero e proprio asse trae Verona: incastrando alla perfezione gli affari sia in entrata che in uscita.è ai dettagli con i sardi per diventare un nuovo giocatore rossoblu (due anni di contratto con opzione per il terzo), e in caso dipermetterà alla Dea di chiudere definitivamente per il difensore giallobluvista l’intesa trovata con l’Hellas a 10 milioni di euro. Si attendono aggiornamenti.