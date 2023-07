Nei prossimi giorni il giocatore svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto dianni con ... Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha un passato tra Udinese, Genoa, Parma,e ...Il successo contro l', grazie alla rete di Candreva, ha permesso alla Salernitana di ...titoli internazionali conquistati anche con il Borusssia Dortmund: una Supercoppa di Germania, una ...Da sinistra: Massimo Agostini, Roberto Colacone e Fabio Artico,centravanti che vedevano molto ... Colacone spiega cosa cambia tra il lavorare in mezzo a colossi come Milan, Inter eed ...

Atalanta: tre assenti contro il Bournemouth, ma Hojlund c'è Adnkronos

Bergamo, 28 luglio 2023 – L’Atalanta si prepara a salutare una delle sue bandiere: Jose’ Luis Palomino, El General o l’Hombre Vertical per i tifosi bergamaschi, 213 presenze complessive con 9 gol in ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...