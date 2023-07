Atalanta | Muriel | Adopo ed Ederson non partono per Bournemouth

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Zingonia. Venerdì (28 luglio) l’viaggerà alla volta di, nel sud dell’Inghilterra, per l’amichevole di sabato fissata per le 16 ore italiane e che sarà trasmessa in diretta su Dazn. Tre gli assenti nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Mancheranno anzituttoe Michel, che hanno subito un colpo alla caviglia durante il secondo tempo nell’amichevole con la Pro Vercelli di mercoledì in contrasti di gioco. Situazioni non gravi, ma per non caricare i traumi distorsivi accusati la scelta è stata quella di lasciarli a Zingonia a lavorare. Non partirà nemmeno Luis, che ha iniziato la preparazione sei giorni dopo i compagni (era in permesso per motivi personali) e sta seguendo un percorso personalizzato di lavoro atletico.