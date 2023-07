Assunzioni 2023 docenti con Call veloce da GaE e concorsi | ecco i POSTI disponibili per regione e provincia Domanda fino al 31 luglio alle ore 12 | 00

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 28 luglio 2023)per lada GaE eper irimasti vacanti edopo la fase ordinaria delleper inell'anno scolastico/24: la piattaforma per inserire la richiesta sarà attiva su un link di Istanze on line da domani 27ore 9 al 31ore 12, come da avviso del Ministero. L'articolo .