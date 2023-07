Assoluti di Atletica | Francesco Fortunato è campione italiano nella marcia dei 10 km

(Di venerdì 28 luglio 2023) Molfetta – L’entusiasmo incontenibile del pubblico di Molfetta, pazzo di gioia per il trionfo dell’idolo di casa(che si allena al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, ndr), apre l’edizione n. 113 dei Campionati Italianidi. L’azzurro di Andria, nato e cresciuto a trenta chilometri dal percorso pugliese, difende la maglia tricolore della 10 km diconquistata lo scorso anno (39:50 il crono), così come Valentina Trapletti che firma il secondo successo consecutivo (44:27). Uomini – È ancora il quarto il chilometro, ma davanti alla cattedrale di Santa Maria Assunta riconosce un gruppo di tifosi e li saluta, accennando pure un sorriso: è la sintesi della giornata di, l’idolo di casa, ...

Per Silca Conegliano, quello che sta iniziando sarà un weekend intenso, visto che la già ... sarà in gara domenica nel salto con l'asta ai campionati italiani di Molfetta. Sono cinque gli atleti della Virtus Lucca che gareggeranno sabato e domenica ai campionati italiani di atletica leggera in programma allo stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta. Sulle pedane dell'impianto pugliese vedremo all'opera: Roberto Orlando, Matteo Oliveri, Kayla Obijeku, Idea ... Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Italiani di Molfetta 2023 di atletica leggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare di venerdì 28 luglio. Prima giornata dedicata alle 10 km maschile e femminile, che si svolgeranno sul ...

Il campione di salto triplo fresco di cittadinanza italiana ha ottenuto la certificazione PLIDA. Da agosto 2024 potrà vestire l'azzurro. Gianmarco Tamberi non parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Molfetta (in provincia di Bari) nel weekend del 28-30 luglio. Il Campione Olimpico d ...