Aspromonte | la terra degli ultimi | dove è stato girato il film?

(Di venerdì 28 luglio 2023): laa Ferruzzano Superiore (Reggio Calabria)ricostruito il paesino di Africo (è ambientata la storia). Alcune scene invece sono state girate alla Chiesa di Santa Maria dei Tridetti a Staiti e ad Africo Vecchio dall’alto. Ferruzzano superiore era definito come un paese fantasma, praticamente abbandonato e ribonificato proprio per il. Il paesino sorge su una collina di roccia che si trova a meno di 500 metri sul livello del mare in quella che è la Calabria Bizantina. A mettere in difficoltà Ferruzzano superiore èun terremoto nel 1907. Al momento a Ferruzzano vivono ormai poche persone, ma dopo che il luogo è ...

... ha organizzato e patrocinato la prima edizione del concorso letterario e di pittura dal titolo "Canto la mia gente -, paesaggi e volti che mi ricordanoda amare", indirizzato alle ...Su Rai Tre dalle 21.20- Ladegli ultimi. 1951, Africo. Nel piccolo paesino manca tutto: l'acqua potabile, la corrente elettrica, il medico e gli istituti scolastici. Attraverso le ..." Ladegli ultimi, ore 21:20 su Rai 3 Marcello Fonte, Valeria Bruni Tedeschi e Sergio Rubini in un dramma ambientato in Calabria negli anni '50. Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4 ...Trama, cast e curiosità su Aspromonte – La terra degli ultimi, il film di Mimmo Calopresti in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay stasera venerdì 28 luglio.Aspromonte - La terra degli ultimi è il film che andrà in onda questa sera su Rai 3: ecco trama, cast e curiosità.