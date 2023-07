Ascolti tv | i dati del 27 luglio 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Idi giovedì sera Nella serata di ieri, giovedì 27, in onda su Rai uno Noos – L'Avventura della Conoscenza ha coinvolto 1.850.000 spettatori pari al 14%. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera ha raccolto 1.225.000 spettatori pari all'11.3% di share. Su Rai2 la finale di Non Sono una Signora si ferma a 804.000 spettatori pari al 6.7% di share (presentazione di 12 minuti: 760.000 – 5.1%). Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.226.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Pooh. Un Attimo Ancora ha portato a casa a 928.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Il Segno Della Libellula – Dragonfly totalizza un a.m. di 626.000 spettatori con il 4.8% di share.