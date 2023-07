Arsenal | statua per Wenger all’Emirates Stadium

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’ha inaugurato unadi. Il club ha voluto dedicare unaal tecnico francese che ha guidato i Gunners dal 1996 fino al 2018. In questi anni, l’ha collezionato tre Premier League, sette FA Cup e venti anni di qualificazioni consecutive in Champions League. Nella scultura,solleva la Premier League, appena fuori dalla tribuna di North Bank. Creata dallo scultore Jim Guy, laè alta tre metri e mezzo ed è stata costruita in bronzo. Mikel Arteta, attuale tecnico della squadra, ha commentato: “Per questo club ha fatto qualcosa di speciale. Si merita questo riconoscimento“. SportFace.