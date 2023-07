Arsenal | per Wenger statua da 3 | 5m fuori dall' Emirates

Con un emozionante filmato, i Gunners annunciano la dedica del monumento al leggendario allenatore. Arsène Wenger ha guidato l'22 stagioni, vincendo 3 Premier (tra cui una da imbattuto) e 7 FA ...... lunedì 31 ore 01:00 ) Liga Profesional: le partite da almeno un golparte River Plate - Racing ... venerdì 28 ore 21:30 Independiente - Boca Juniors , sabato 29 ore 22:00- Colon , domenica ...Una buona notizia anchel'Inter: nel caso in cui i nerazzurri, pure loro sulle tracce del giocatore, riuscissero a convincere l', avrebbero ancora due slot extracomunitari a disposizione. ...

Assist di mercato per Milan ed Inter, che potrebbero di nuovo vedersi contrapposto in un derby di operazioni Le parole del giocatore.Chelsea e Arsenal si stanno sfidando per Mohammed Kudus, talentone dell'Ajax. Il giocatore ha espresso tuttavia la propria preferenza per i Gunners ...