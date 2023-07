Arnaldi prosegue la scalata al ranking ATP | che balzo ad Umago E se avanzasse ancora…

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Continua il magnifico percorso di Matteoall’ATP 250 di. Dopo le vittorie degli scorsi giorni contro l’olandese Jesper De Jong (per 6-3 6-2 al primo turno) e il connazionale Flavio Cobolli (per 6-3 7-6 agli ottavi), l’italiano classe 2001 ha sconfitto oggi il ceco Jiri Lehecka per 3-6 6-2 6-4 e si è così qualificato per la semifinale, dove a sfidarlo ci sarà l’australiano Alexei Popyrin. Prima di oggisi era già assicurato 45 punti per ilATP, ma ora, grazie alla vittoria odierna, questi punti sono raddoppiati e ora l’azzurro è salito dunque virtualmente in 62ma posizione (prima di questa settimana era numero 76 al mondo) con 845. Ora però potrebbe non essere finita qui, perché in palio ci sono ancora moltissimi punti tra semifinale e finale. In caso di successo nel penultimo atto del ...