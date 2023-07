Armi a Taiwan | l' annuncio che tiene il mondo col fiato sospeso

La consegna del pacchetto militare ha un valore di oltre 300 milioni di ......posizioni anche molto (troppo) caute e prudenti come quelle espresse in tema di invio delle... agitando lo spettro del conflitto militare alimentando le spinte indipendentiste di, ...A colloquio con il dissidente Yang Jianli I tabù die il viaggio in America del candidato Lai

Washington invierà a Taiwan armi prelevate dalle scorte americane Today.it

Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per un valore di oltre 300 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. Per la prima volta, inoltre, ...Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per un valore di oltre 300 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. Per la prima volta, inoltre, gli ...