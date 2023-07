Ares Panther Evo | omaggio alla De Tomaso Pantera

Evo , c'à un nuovo predatore nella Motor Valley. Il nuovo prodotto dell'atelier modeneseDesign evoca la De Tomaso Pantera, sportiva a motore centrale celebre negli anni Settanta . ...L'obiettivo diModena con la sua ultima creazione è quello di ricalcare il fascino della De Tomaso Pantera degli anni '70. Nasce, così, laEvo che reinterpreta in chiave moderna il modello del passato. ...Non passa inosservato lo scarico x - pipe di acciaio inossidabile con comando a valvola: un elemento custom realizzato dalla, che sullaEvo ha optato per ruote di dimensioni sfalsate tra ...

Ares Panther Evo, il ritorno della De Tomaso Pantera Auto.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In un video i dettagli della sofisticata berlina di lusso HiPhi Z della cinese Human Horizons, che sembra far impallidire Tesla e compagni.