Ares Modena - La Pantera del nuovo millennio si evolve

(Di venerdì 28 luglio 2023) La missione è sempre la stessa: rievocare il fascino della De Tomasodegli anni 70, ma rivista in chiave più sportiva. Non cambia nemmeno la donatrice di organi, che è sempre la Lamborghini Huracán. Eppure, a tre anni dal reveal della Progetto Uno, la Panther - creatura artigianale dell'emiliana- fa un ulteriore passo avanti in questa versione Evo. Un cambio particolare. Quella che vedete è l'ultima release del progetto, animato da uno spirito rétro che si riflette anche su alcune scelte tecniche: per esempio, il cambio con griglia ad H (brevettato) che, dice la, può passare dalla trasmissione semiautomatica a quella completamente automatica in tre differenti modalità di guida: Strada, Sport e Corsa. La forma è quella di un tradizionale cambio open-gate, nel quale alloggia una moderna unità ...

La prima squadra dei Gladiators, anch'essa in serie C, si chiamerà ora Sport, un'idea di Dany Bahar, fondatore di (società di design, in particolare per auto prestigiose) che sarà ...

