Ardea | arriva la task force contro i falò di Ferragosto in spiaggia

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Nel corso della mattinata di giovedì 27 luglio 2023, l’Amministrazione Comunale diha promosso un incon diverse realtà del territorio al fine di predisporre una vera e propriain vista di, periodo in cui notoriamente il litoraletino si popola maggiormente, soprattutto per i ‘tradizionali’della notte del 14 agosto. All’in, presieduto dal Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero, hanno preso parte il Consigliere Comunale delegato alla Polizia Locale Maurice Montesi, i Consiglieri Comunali delegati al Litorale Franco Marcucci e Antonio Anastasio, il 2° Capo Aiutante Vincenzo Scognamiglio e il Sottocapo Aiutante Raffaele Leanza della Guardia Costiera, il Vice ...

a distanza di un mese da quello di Michelle Maria Causo, la 17enne barbaramente uccisa a ... e Naomi Cabral, trans strangolata in un albergo sul litorale didal suo ultimo cliente, Mirko ......- indirettamente - dal Tar del Lazio : ieri la magistratura amministrativa ha respinto i sei ricorsi presentati da comitati locali, associazioni ambientaliste e Comuni limitrofi (Albano,...a distanza di un mese da quello di Michelle Maria Causo, la 17enne barbaramente uccisa a ... e Naomi Cabral, trans strangolata in un albergo sul litorale didal suo ultimo cliente, Mirko ...La NF Ardea è lieta di comunicare l’approdo al Mazzucchi del difensore classe 2004 Paolo Schettini. Paolo arriva dalla Ternana, con la quale ha militato nel campionatore Primavera, con dei trascorsi ...I biancorossi si assicurano il difensore, di cui vi abbiamo già parlato, e i due attaccanti rispettivamente ex Torino e Venezia ...