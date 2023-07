Archivio centrale dello Stato | 28 mln per restauro e riqualificazione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Con l’obiettivo di iniziare i lavori nei primi mesi del 2024, èpresentato il 26 luglio a Roma il progetto didel complesso monumentale che ospita l’, per il quale sono stati stanziati 28 milioni di euro. Affidato dall’Inail a un gruppo di imprese specializzate con procedura a evidenza pubblica, il progetto si sviluppa in due fasi, dedicate alla parte esterna e a quella interna dell’edificio, con tre obiettivi principali: sicurezza, sostenibilità eestetico dei manufatti. All’incontro di presentazione, che si è svolto presso il ministero della Cultura, hanno partecipato: il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo; il direttore generale, Andrea Tardiola; il ...

Anne Barrett Doyle di BishopAccountability.org , gruppo statunitense che gestisce un... dell'Americae dell'Africa: "In altre parole, purtroppo, la gerarchia portoghese non è un'...Questo è il titolo della conferenza organizzata dall'Biblioteca 'Primo Maggio' di Orani ...dell'Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'età contemporanea nella Sardegna(...Ladi Crego è anche protagonista della mostra "Il gran teatro della luce" curata da ... Una sezione dell'esposizione è, infatti, dedicata al materiale d'di Enel Green Power: inedite ...

Archivio centrale dello Stato, al via il progetto di riqualificazione e ... UIL Pubblica Amministrazione

E' stato presentato il 26 luglio a Roma il progetto di riqualificazione e restauro del complesso che ospita l'Archivio.(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2023 “Quest’anno cadono i 70 anni dell’arrivo dell’Archivio Centrale dello Stato presso il complesso dell’ex Museo delle corporazioni all’Eur. Un anniversario molto im ...