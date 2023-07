Apri i social e scegli una carta | la cartomanzia ai tempi del marketing online

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tarocchi,e astrologia. I medium e i professionisti dell’occulto vivono di like e di migliaia di seguaci, a cui si affidano amore, futuro, indicazioni e speranze, in carte che spedite viaggiano nei reel deiinstagram o tik tok e in un attimola. Video accattivanti, coinvolgenti, dal tono di voce pacato e fluido, con colori caldi, le carte iniziano a “parlare”, perlopiù di amore, ma non solo.ununa: la nuova ondata di follower passa dai tarocchi. Uno dei trend più seguiti è proprio la, come strumento per fuoriuscire dagli schemi imposti dalla società, con piglio di predire il futuro o asserire verità. O come mezzo per capitalizzare ...