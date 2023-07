Antony Mollica | il padre della “Ludolinguistica” al Corso di formazione dell’UNISTRAPG per gli insegnanti di italiano”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 28 luglio 2023): “L’homo ludens nato prima dell’homo sapiens? Si può insegnare qualsiasi lingua divertendosi con i giochi enigmistici” Perugia, 28 luglio 2023– Si è concluso a Palazzo Gallenga, la sede principale dell’Università per Stranieri di Perugia, ildie aggiornamento per glidiL2: “Partecipare per imparare. Tecniche ed attività per l’interazione in classe” diretto dal prof. Roberto Dolci. Le cinque giornate sono state condotte da docenti di chiara fama del calibro del prof.insieme a Roberto Dolci; Barbara D’Annunzio; Letizia Cinganotto; Borbala Samu; Cristina Montilli; Danilo Rini; Roberta Rondoni; Roberta Ferroni con il supportotutor Alessandra Simoneschi. “Partendo dai presupposti ...