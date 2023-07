Antonella Fiordelisi smette di seguire Edoardo | la reazione spiazza i fan

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha smesso diDonnamaria su Instagram: ecco cosa è emersoè in piena evoluzione. La sua brillante carriera si sta arricchendo sempre di più tra nuove avventure e nuove sfide. Ieri pomeriggio sul suo account Instagram l’ex gieffina a sorpresa ha annunciato: “inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida, di cui vi racconterò pian piano…”. I fan della nota influencer attendono con ansia di scoprire tutti i dettagli che riguardano le sue prossime esperienze lavorative. Laper tutta l’estate continuerà a realizzare inediti shooting e non solo, avrà anche modo di incontrare il suo fandom in giro per l’Italia partecipando a numerosi eventi come protagonista. Leggi anche –> Ignazio Moser, il gesto in ...